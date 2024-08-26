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Определены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

11:02
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года

Потерпевшими по делу о террористическом акте на Крымском мосту признаны Министерство обороны России, две компании и несколько физических лиц.

Как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО "Профит Рейл", ООО "Урал Логистика" и Министерством обороны России к 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда.

Эти потерпевшие официально признаны гражданскими истцами по данному уголовному делу. При этом неизвестно, в каких суммах они намереваются взыскивать причиненный им ущерб.

В феврале председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал, что его ведомство установило все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года — материалы дела были переданы обвиняемым для ознакомления перед передачей в суд. На скамье подсудимых окажутся восемь граждан России, Армении и Украины.

Вскоре после этого Федеральная служба безопасности сообщала, что удалось предотвратить новые теракты в Крыму. Украинские спецслужбы завербовали женщину для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота, однако эти планы удалось сорвать.

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