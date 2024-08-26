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"Даже не верится": Крутой высказался о Губине

10:26
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Певец появился на "Новой волне"

На днях в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи прошел творческий вечер Андрея Губина. Сам исполнитель хоть и прибыл на фестиваль, но выступать на сцене отказался. Исполнили легендарные композиции артиста другие звезды отечественного шоу-бизнеса, в частности, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и многие другие.

Организатор мероприятия, продюсер и композитор Игорь Крутой высказался о прошедшем вечере в своем официальном телеграм-канале.

"Даже не верится, что Андрюше Губину - 50… Талант юбиляра бесспорен, и об этом красноречиво говорит количество написанных им хитов, живущих и по сей день… Он, может, как никто другой, заслужил авторский трибьют-концерт на "Новой волне", потому что его голос и песни ассоциируются с эпохой 90-х", - отметил композитор.

Крутой рассказал, что они с Губиным сидели рядом во время концерта, и он видел, как тот был взволнован вниманием популярных исполнителей к своему творчеству. В заключение продюсер выразил надежду на то, что Андрей все же вернется на сцену, и пожелал ему здоровья.

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