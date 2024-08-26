Больную раком Кейт Миддлтон привезли в церковь

Супруга будущего короля борется с онкологией

Кейт Миддлтон, объявившая о том, что у нее рак в марте, активно восстанавливается. Стало известно, что накануне, 25 августа, принцесса Уэльская приехала на воскресную службу в церковь Crathie Kirk близ замка Балморал. Привез Кейт ее супруг принц Уильям. Также посетили службу и другие члены британской королевской семьи, передает телеграм-канал "Антиглянец".

В Сети бурно обсуждают фотографии, сделанные ушлыми папарацци, на которых запечатлена Кейт, сидящая в автомобиле. Многочисленные поклонники отметили, что Миддлтон выглядит довольно хорошо для больной раком. Они выразили надежду, что лечение проходит успешно, и скоро Кейт выздоровеет и снова начнет активно работать.

Напомним, что в конце 2023 года супруга британского принца Уильяма перестала выходить в свет. В Сети и мировой прессе начали распространяться самые чудовищные слухи относительно исчезновения Кейт. В результате в начале весны Миддлтон призналась, что ей поставили неутешительный диагноз. А в начале года она перенесла хирургическое вмешательство.

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