Премьер Украины оценил ущерб от массированных ударов ВС России

На Украине возобновили экстренные выключения света

Не менее 15 областей Украины пострадали утром понедельника, 26 августа, в результате массированной атаки российских военных. Такое заявление сделал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Как утверждают украинские власти, целью ВС России было причинение максимально возможного урона объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Шмыгаль подтвердил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в нескольких регионах Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко рассказал, что сложная ситуация сложилась в энергосистеме страны — властям пришлось ввести экстренные отключения света.

В частности, объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил глава областной государственной администрации Александр Коваль. Ряд населенных пунктов в регионе обесточен.

Также ряд инфраструктурных объектов поврежден в Киевской области после взрывов, рассказал начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с энерго- и водоснабжением.

Руководитель Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что и в его регионе повреждены энергетические объекты, возникли перебои с электроснабжением. Об этом же предупредил горожан мэр Львова Андрей Садовый, сообщает РИА Новости.

Министерство обороны России пока не давало никаких комментариев относительно массированного удара по украинским объектам.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на работу украинской оборонки.

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