ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Украины оценил ущерб от массированных ударов ВС России

11:34
  • понедельник
  • 26 августа 2024

На Украине возобновили экстренные выключения света

Не менее 15 областей Украины пострадали утром понедельника, 26 августа, в результате массированной атаки российских военных. Такое заявление сделал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Нанесены мощные удары по позициям ВСУ в Курской области
Ка-52 нанёс удар по скоплению украинских военных в Курской области

Как утверждают украинские власти, целью ВС России было причинение максимально возможного урона объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Шмыгаль подтвердил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в нескольких регионах Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко рассказал, что сложная ситуация сложилась в энергосистеме страны — властям пришлось ввести экстренные отключения света.

В частности, объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил глава областной государственной администрации Александр Коваль. Ряд населенных пунктов в регионе обесточен.

Также ряд инфраструктурных объектов поврежден в Киевской области после взрывов, рассказал начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с энерго- и водоснабжением.

Руководитель Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что и в его регионе повреждены энергетические объекты, возникли перебои с электроснабжением. Об этом же предупредил горожан мэр Львова Андрей Садовый, сообщает РИА Новости.

Министерство обороны России пока не давало никаких комментариев относительно массированного удара по украинским объектам.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на работу украинской оборонки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России на вертолете Ми-8
Военнослужащие ВС России на вертолете Ми-8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.