"Его сомнут": В Совфеде объяснили, чего Запад хочет от Дурова

Официально обвинения в адрес создателя Telegram еще не озвучивали

Американские спецслужбы сделают все, чтобы склонить к сотрудничеству задержанного в Париже создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Такое мнение высказал в понедельник, 26 августа, первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Дурова, "скорее всего, его сомнут, как смяли в свое время Цукерберга", который "тоже говорил о независимости — однако прекрасно сейчас все его сети… сотрудничают со спецслужбами".

Джабаров предположил в эфире телеканала "Россия 24", что "то же самое они попытаются сделать с Telegram" или "оставят в заключении Дурова, пока он не сломается".

Ранее в администрации Telegram назвали абсурдными обвинения в том, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление возможностями этой платформы. При этом в компании заверили, что ее руководителю Павлу Дурову скрывать нечего.

В 2018 году Telegram отказался передать Федеральной службе безопасности России ключи шифрования, которые открыли бы доступ к переписке пользователей. Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер, но вопреки ограничениям сервис продолжал работать в России, а через несколько лет власти сняли все претензии к Telegram.

При этом Дуров подчеркивал, что его детище борется с попытками злоупотреблений и преступными намерениями. После теракта в подмосковном "Крокусе" бизнесмен рассказал, что Telegram за последнее время пресек десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам, а также заблокировал тысячи отправителей подобных сообщений.

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