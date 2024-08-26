Актриса Татьяна Лютаева показала фото со свадьбы

Артистка объявила радостную новость

Татьяна Лютаева считается одной из самых закрытых российских актрис. Она почти не дает интервью, редко посещает светские мероприятия и снимается на телевидении. При этом звезда "Гардемаринов" довольно востребованная актриса. Некоторые кинокритики и вовсе считают, что она недооценена.

Меж тем актриса довольно активно ведет личную страничку в запрещенной социальной сети "Инстаграм", на которой части делится с подписчиками разными событиями, происходящими в жизни. Так, Татьяна Лютаева сообщила радостную новость - ее сын Доминик женился. Она опубликовала фотографию, сделанную у дверей ЗАГСа.

Наблюдательные интернет-пользователи высказали предположение, что влюбленные оформили отношения в Барвиха Luxury Village, а отметили событие в одном из столичных ресторанов.

Напомним, что сын Доминик появился на свет во втором браке Татьяны Лютаевой, когда ее супругом был литовский режиссер Рокас Раманаускас. У актрисы еще есть дочь Агния. Она родилась, когда актриса в первый раз вышла замуж. Ее избранником стал бард, режиссер, поэт-песенник Олегас Дитковскис.

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