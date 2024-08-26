Собянин: В Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Столичные разработчики за три с половиной года получили 253 гранта

Получатели повышенных грантов на тестирование инноваций начали испытания разработок в Москве. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Они выделяются участникам межотраслевых кластеров, которые реализуют совместные проекты в области строительства, экологии, биофармацевтики, медицины и других сферах. Первые гранты получили две компании. Одна из них разработала веб-платформу для онлайн-стажировки и карьерного старта ИТ-специалистов. Тестировать ее планируют на базе одного из столичных колледжей. Вторая компания занимается разработкой и производством интеллектуальных накопителей электроэнергии. Основная функция продукта — резервировать энергию на время отключений.

В Москве функционирует свыше 240 площадок для тестирования новых продуктов и технологий. За 3,5 года столичные разработчики получили 253 гранта примерно на 441 миллион рублей.

В июне Сергей Собянин сообщал, что 190 компаний Москвы получат от столичных властей гранты на оборудование и развитие деятельности. В общей сложности город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 миллиард рублей, адресаты этой меры поддержки — разработчики IT-продуктов и промышленного оборудования.

Также Сергей Собянин рассказал, как московские производители помогают в развитии транспорта. Продукция, произведенная в столице, используется по всей России. Например, ею оборудуют скоростные трассы, перекрестки, парковки и поставляют на многие другие объекты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram