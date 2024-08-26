Знаменитости проигнорировали открытие памятника на могиле Нины Руслановой

Наследница устроила банкет по такому поводу

В ноябре будет три года как не стало популярной актрисы Нины Руслановой. Однако лишь сейчас на ее могиле появился памятник. Единственная дочь актрисы Олеся Рудакова объяснила промедление тем, что пыталась собрать средства на монумент с посторонней помощью. В итоге с участием благотворительного фонда женщине удалось установить гранитный памятник на могиле Нины Руслановой. Сообщается, что его стоимость составляет более двух миллионов рублей.

В честь установки и открытия памятника наследница актрисы закатила банкет прямо на Троекуровском кладбище. Возле могилы Нины Руслановой официанты накрыли шатры. Присутствующих угощали закусками и шашлыком, сообщается в программе "Ты не поверишь!" Говорят, что расходы на это мероприятие тоже взяла на себя благотворительная организация.

"Я специально все планировала так, чтобы открытие памятника произошло в мой день рождения, поэтому это мой праздник. И памятник я делала не для людей, я его делала для себя и для своей мамы, и для своих близких", - заявила дочь актрисы.

Она пожаловалась на то, что якобы из друзей Нины Руслановой никто не пришел на помощь в установке памятника. "Друзья заканчиваются в тот момент, когда человек умирает или заболевает. Я полгода ходила и просила и мне очень четко рассказывали, куда мне нужно пойти", - заявила Рудакова.

К слову, знаменитости проигнорировали открытие памятника Нине Руслановой. Посетил мероприятие только актер Сергей Никоненко, которому монумент очень понравился.

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