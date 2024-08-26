Столичные коммунальщики подготовят к зиме более трех тысяч объектов в Донецке

Работы проводятся в пяти районах города

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовят к зиме более трех тысяч объектов в Донецке, сообщает официальные сайт мэра и правительства столицы.

"Работы проводятся в пяти районах города: Ворошиловском, Калининском, Ленинском, Буденновском и Пролетарском. Всего к зиме подготовят 2606 многоквартирных домов, 210 школ и детских садов, 167 больниц и 116 объектов культуры, спорта и других социально значимых объектов. Работы выполнены на 97 процентов и будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады коммунальщиков занимаются промывкой системы отопления и выполняют гидравлические испытания. Используется для этого 30 единиц поливомоечной техники.

До конца сентября специалисты из Москвы подготовят к зиме около 840 километров тепловых сетей и 150 котельных в пяти районах Донецка.

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