Владимир Путин: Экономика России продолжает расти хорошими темпами

Президент провел совещание

Владимир Путин поговорил с главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, первым вице-премьером Денисом Мантуровым и другими членами правительства.

"Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами", - заявил глава государства.

Доходы бюджета за семь месяцев достигли 20 триллионов рублей, что на 36% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Также президент отметил, что с инфляцией нужно бороться прежде всего повышением предложения товаров и услуг.

Кроме того,безработица в России остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%, передает РИА Новости со ссылкой на слова Путина.

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