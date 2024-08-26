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Путин связал долгосрочное развитие России с успешным завершением СВО

12:10
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Такое заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам

Успешное завершение специальной военной операции главным условием для реализации планов долгосрочного развития России. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в понедельник, 26 августа, в ходе совещания по экономическим вопросам.

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Президент предложил собравшимся "обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения СВО".

Путин напомнил, что "это, как мы уже говорили, главное основное условие для реализации долгосрочных планов развития России", сообщает "Интерфакс".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что бюджет на ближайшие три года должен быть ориентирован на достижение национальных целей — это также будет работать на победу России в специальной военной операции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что в стране уже готовы к запуску новые масштабные национальные проекты. Их реализация обеспечит России технологический суверенитет в критически значимых областях — например, в химической промышленности и освоении космоса.

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