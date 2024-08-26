Минобороны рассказало о российско-монгольских учениях "Селенга-2024"

Они состоялись на территории Монголии

В Монголии состоялся основной этап совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024". Об этом в понедельник, 26 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, что время розыгрыша практических действий совместная российско-монгольская группировка войск отработала проведение контртеррористической операции по освобождению населенного пункта, захваченного условными незаконными вооруженными формированиями, разгрому и уничтожению отступающего противника.

В Соединенных Штатах между тем испугались совместных учений России и Китая из-за неготовности своих стратегов к растущему военному взаимодействию этих государств. The New York Times признает, что стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере.

При этом Россия провела собственные учения нестратегических ядерных сил. На их третьем этапе выполнялись задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

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