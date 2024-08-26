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В Минобороны отчитались о массированном ударе по Украине: Все цели поражены

12:11
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Уничтожены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК страны

Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК страны. Все цели поражены.

Также российская оперативно-тактическая авиация поразила два цеха производства беспилотников ВСУ и скопления живой силы и техники в 143 районах. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 70 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Что касается других группировок, то ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 135 военнослужащих; "Запад" за сутки отразила четыре контратаки, в том числе "Азова", противник потерял до 480 военнослужащих; "Юг" за сутки заняла более выгодные рубежи, противник потерял до 570 военных; ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях; подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих, три танка, БМП Marder и БТР.

Кроме того российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ на волчанском и липцовском направлениях, а средства ПВО сбили бомбу Hammer, 58 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на работу украинской оборонки.

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