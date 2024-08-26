Газманов плюнул в уехавших и осудивших СВО звезд: "Это не мои коллеги, а враги!"

Певец дал категоричный комментарий

Олег Газманов никогда не скрывал своей патриотической позиции, поэтому когда началась российская спецоперация, певец сразу ее принял. При этом артист крайне негативно относится к тем знаменитостям, кто придерживается другой точки зрения, при этом покинул страну и поливает ее грязью из-за границы.

"Уже давно пора называть вещи своими именами. Это не мои коллеги, а враги! Если ты находишься по другую сторону, значит, ты враг. Знаете, что больше всего поражает… Если ты уехал из России, то хотя бы оттуда не лей грязь на свою страну. Враги, одним словом", - категорично заявил Газманов.

Прославленный артист при этом подчеркнул, что в его окружении остались все те, с кем он поддерживал теплые отношения еще и до СВО. Ни единого друга, уверяет певец, он не потерял. Однако говорить о звездах, критикующих спецоперацию и ругающих Россию, Олег Газманов принципиально отказался.

"Я не хочу про этих людей даже говорить! Не буду их пиарить!" - сказал певец в беседе с "МК".

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