Песков прокомментировал ответ России на атаку ВСУ на Курскую область

Речь идет не об одном решении

Враждебные действия, подобные атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область, не могут остаться безответными. Такое заявление сделал в понедельник, 26 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такой ответ обязательно будет дан, причем "здесь речь не идет об отдельном решении", сообщает РИА Новости. От конкретики Песков воздержался.

Комментируя утренний массированный удар, нанесенный российскими военными по территории Украины, спикер Кремля отметил, что удары в ходе спецоперации наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что президент России Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Дипломат предупредил, что "все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области".

При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что атаки украинских боевиков на Курскую область — это "действия по защите от атак из этого региона", что "укладывается в политику США".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram