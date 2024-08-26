Кремль призвал не спешить с выводами о ситуации с Дуровым

Обвинения в адрес основателя Telegram официально не озвучены

В ситуации с задержанием создателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции необходимо дождаться появления конкретной информации. Об этом заявил в понедельник, 26 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля предложил дождаться, "когда обвинения будут озвучены — если они будут озвучены, если до этого дойдет", лишь после этого "уже можно будет делать какие-то предварительные выводы".

Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин и создатель Telegram Павел Дуров не встречались во время недавнего визита российского лидера в Баку, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские спецслужбы сделают все, чтобы склонить к сотрудничеству создателя Telegram, а для этого во Франции "оставят в заключении Дурова, пока он не сломается".

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что в Европе уже подошли к цензуре, а значит, бизнесмену Илону Маску, который активно комментирует различные политические события, "заткнут рот следующим".

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