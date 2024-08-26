ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль призвал не спешить с выводами о ситуации с Дуровым

13:13
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Обвинения в адрес основателя Telegram официально не озвучены

В ситуации с задержанием создателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции необходимо дождаться появления конкретной информации. Об этом заявил в понедельник, 26 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Атака на свободу слова": что известно о деле Павла Дурова

Спикер Кремля предложил дождаться, "когда обвинения будут озвучены — если они будут озвучены, если до этого дойдет", лишь после этого "уже можно будет делать какие-то предварительные выводы".

Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин и создатель Telegram Павел Дуров не встречались во время недавнего визита российского лидера в Баку, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские спецслужбы сделают все, чтобы склонить к сотрудничеству создателя Telegram, а для этого во Франции "оставят в заключении Дурова, пока он не сломается".

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что в Европе уже подошли к цензуре, а значит, бизнесмену Илону Маску, который активно комментирует различные политические события, "заткнут рот следующим".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Павел Дуров
Павел Дуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.