Названы самые опасные грибы в лесу

Врач перечислил признаки отравления

Наступила грибная пора. В некоторых районах страны любители "тихой охоты" корзинами несут из леса грибы. Однако важно помнить, что далеко не все из них абсолютно безопасны. И если про мухоморы и поганку все знают, то многие путают этот гриб с безобидными опятами. Речь идет о галерине окаймленной. Она растет кучками на пнях и может ввести в заблуждение даже опытных людей.

Поганка и галерина содержат одни и те же, очень опасные, токсины. Их неспособны разрушить ни термообработка, ни заморозка, сообщает врач-токсиколог Алия Насибуллина. Причем опасность представляет даже нож, которым срезали ядовитый гриб: токсины на руках или инструментах попадают на съедобные грибы и приводят к интоксикации.

А еще опасны свинушки и дождевики. Дело в том, что они впитывают все вредные вещества из воздуха и почвы. Совершенно точно нельзя собирать грибы, растущие рядом с проезжей частью и в промышленной зоне.

К слову, врач назвал признаки отравления: это непрекращающаяся рвота и сильная диарея без повышения температуры. Первые признаки могут появиться уже через четыре-шесть часов после употребления грибов в пищу. Примечательно, что уже на второй день многие отравившиеся могут почувствовать облегчение, но это обманчивое ощущение - потом может стать хуже. При первых признаках или даже малейшем подозрении на отравление следует обратиться ко врачу, сообщает "Новый очаг".

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