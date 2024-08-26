Собянин: Новый флагманский центр ГКБ №1 имени Пирогова примет первых пациентов до конца года

В столице завершается формирование нового стандарта по оказанию экстренной медицинской помощи

Из смотровой в кабинет компьютерной томографии - всего за пару секунд. Время - главная ценность медиков. И в этом цель нового медицинского стандарта. И вот в одном флагманском центре собрали, кажется, все, что необходимо для оказания неотложной помощи. Тут даже построили переходы между корпусами - теперь медикам не нужно блуждать по коридорам и перевозить пациента через улицу. В ближайшее время появится и пневмопочта - через все отделение прямиком к лаборатории санитары смогут перемещать биоматериалы по специальному тоннелю. Все это теперь единый организм.

Сердце центра - большой триажных пост, где при поступлении пациентов оценивают степень тяжести и приоритет оказания помощи, разделяя на потоки.

"Желтый поток и зеленый поток. Желтый - пациенты, которые средней степени тяжести и могут оказаться в красной зоне. Зеленый поток - пациенты, которые могут ожидать до 120 минут", - объяснила Анжела Яблонцева, старшая медицинская сестра приемного отделения.

Здесь врач идет к пациенту, а не наоборот. Больной получит полный комплекс помощи: от диагностики до оперативного вмешательства. Тем более операционных здесь больше десятка. Одна из них - интегрированная. Врач может открыть информацию о пациенте прямо во время операции, запросить помощь коллег или собрать онлайн консилиум. А еще предусмотрена аудио и видео визуализация.

А ведь раньше это был типовой травматологический корпус. Но введение нового медицинского стандарта требовало кардинальных перемен. И здесь обошлись малой кровью – реконструкцией. Это впервые. Обычно строили с нуля.

"Большое спасибо городу, что принял такое волевое решение. В результате реконструкции здесь появилось около 800 квадратных метров. Мы сумели разместить большие противошоковые палаты и большое помещение для тяжелых пациентов - желтые зоны", - отметил Марат Магомедов, заместитель главного врача по ургентной помощи.

Реконструкцию начали три года назад. И сейчас работы уже на финишной прямой. В понедельник здесь мэр Москвы Сергей Собянин. Он проверил завершение строительных работ и рассказал, когда сюда смогут поступить первые пациенты: "Это одна из старейших клиник Москвы и страны. Здесь сложился замечательный коллектив людей, преданных своему делу. Корпуса в основном расположены либо в памятниках культуры, либо в советских зданиях. Приняли решение о серьезной реконструкции больницы, и первый проект - скоропомощного флагманского центра, который оснащен самым современным оборудованием и до конца года примет первых пациентов".

Новый стандарт экстренной помощи внедрен уже в четырех суперсовременных флагманских центрах городских больниц и в 18 приемных отделениях взрослых и детских стационаров. А ведь Москва первая в стране разработала и внедрила новый стандарт. Теперь средняя скорость оказания помощи выросла в 1,5 раза, 70% пациентов полностью обследуют и ставят диагноз в течение двух часов с момента госпитализации. И помощь оказывают круглосуточно.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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