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Сокольническая линия метро начала работу по измененному графику

15:01
  • понедельник
  • 26 августа 2024

С субботы участок от "Саларьево" до "Новомосковской" закрыт

Понедельник - первый рабочий день, когда Сокольническая линия метро работает по измененному графику. С субботы участок от "Саларьево" до "Новомосковской" закрыт - это нужно, чтобы подготовить к запуску новую станцию "Потапово".

Вдоль закрытых станций курсируют бесплатные автобусы КМ. На линии вышло свыше 110 машин. Для них организовали выделенные полосы, из-за чего даже пришлось скорректировать движение на дорогах. Автобусы ходят без задержек, пассажирам не приходится их ждать. Более того, Дептранс готов и к повышенным нагрузкам.

"В часы пик на линию будут выходить дополнительные, резервные автобусы. Мы убедительно просим наших пассажиров по возможности закладывать больше времени на дорогу. Чтобы избежать неудобств мы вновь убедительно призываем пассажиров использовать альтернативные маршруты, в особенности через Калужско-Рижскую линию, Солнцевскую, Бутовскую линию, а также маршруты наземного транспорта, на которых можно доехать до соседних линий метро", - сообщила Мария Рыбкина, начальник службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс".

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Станция метро "Саларьево"
Станция метро "Саларьево"
Станция метро "Саларьево"
Станция метро "Саларьево"
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