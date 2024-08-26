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Следователи выясняют обстоятельства страшного преступления на юго-востоке Москвы

15:03
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Неадекватный мужчина вытолкнул из окна свою жену и маленького сына

Первые кадры с места страшной трагедии в Лефортове: тела женщины и грудного ребенка лежат возле подъезда жилого комплекса. Под окнами разбросаны вещи. По предварительной информации, мать и младенца вытолкнул из окна глава семейства. Очевидцам удалось заснять мужчину на видео. Судя по всему, он был в неадекватном состоянии - ходил голый по квартире и периодически выглядывал в окно.

Свидетелями трагедии стали сразу десятки жителей большого жилого комплекса. За происходящим многие наблюдали прямо со своих балконов. Люди вызвали скорую и полицию. Но женщине с ребенком уже нельзя было помочь. Удар о землю произошел после падения с 50-метровой высоты.

Одними из первых ужасную гибель людей увидели посетители кофейни, которая находится в жилом комплексе. Ее окна выходят прямо во двор. В первые мгновения трагедии все были явно в шоке от происходящего.

Многие в этот момент еще спали. Разбудили людей внезапные хлопки и шум на этаже, где проживала семья. Видимо, мужчина в порыве гнева начал переворачивать мебель.

"Крики слышала, крики, потом хлопок, ну, я, как понимаю, это звук от тела. Он на подоконнике встал и кричал: "Света, ну что, доигралась?". Что-то такое мы услышали", - рассказывает женщина.

О самой семье в жилом комплексе практически никто ничего не знает. Женщину с ребенком редко видели во дворе и на детской площадке, а мужчину и подавно. Но люди отмечают, что никаких серьезных конфликтов и подобных выяснений отношений никогда не было.

По информации некоторых СМИ, глава семейства Александр Липатов до недавнего времени работал начальником отдела Центробанка, а после устроился в Сбербанк. Его супруга Милена Липатова была топ-менеджером пивной компании.

Сейчас на месте преступления продолжают работать следователи. По факту убийства двух лиц, в том числе малолетнего, возбуждено уголовное дело.

Известно, что Липатов, находившийся в квартире, задержан. Ему понадобилась медицинская помощь. Предварительно, мужчину госпитализировали в токсикореанимацию одной из столичных больниц. 

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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