Инклюзивный фестиваль для собак-поводырей и их хозяев состоялся в Москве

Четвероногие артисты показывали свои умения, а также то, как хорошо они понимают людей

В глазах зрителей - только восхищение! Среди всех видов кинологического спорта танцы с собаками - самый красивый и романтичный. А на этих соревнованиях большинство спортсменов своих четвероногих партнеров в танце еще и не видит. Собаки - специально обученные проводники и помощники для незрячих.

Юлия Пашкова говорит - пять лет назад появление лабрадора Миры просто перевернуло её жизнь: "Я была интровертом, который самостоятельно не мог выбраться из квартиры практически - сходить в магазин, встретиться с друзьями. Мира появилась и стала просто лучиком свободы в этой жизни, мы стали настолько независимы".

Потом начали вместе танцевать и завоевывать награды.

А белая швейцарская овчарка Бель на соревнованиях - дебютантка. Эмоции на ринге переполняют. Лаять во время выступления, конечно, нельзя. Но она вообще из разговорчивых. А при выполнении трюков и вовсе не может себя сдержать. Зрители, впрочем, аплодировали так, что не было сомнений - Бель с Александрой произвели фурор. По характеру Бель - настоящая артистка, очень любит публику.

"Добрая, миролюбивая, очень активная, очень любит заниматься, игривая, всех любит людей", - говорит Александра Легченкова, участница соревнований, психолог.

И Бель, и австралийская овчарка Майя не только выполняют сложные трюки, но еще и работают с детьми в психолого-педагогических центрах. И своей хозяйке Майя тоже всегда готова помочь.

"Она максимально помогает мне передвигаться, если нужно в горку залезть, затащить. Она подает предметы - тоже научена", - рассказывает Ирина Каленова, педагог-психолог, участница соревнований.

У тех, кто еще не завел себе друга-помощника, была возможность попробовать, как взаимодействовать с собаками-проводниками. Лабрадор Эдгард с удовольствием помогал.

Собак-проводников готовят в специальных школах. Правда, подойдут для такой службы далеко не все породы.

"В нашей школе используются четыре породы - это лабрадор, золотистый ретривер, немецкая овчарка и восточно-европейская овчарка. Собака должна быть не трусливая, не агрессивная, уравновешенная", - объяснила Анна Мурзенкова, эксперт-кинолог Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.

Соревнования проходили в трех категориях - танцы, трюки и послушание. И ближе к финалу танцевали даже судьи! Главную судью соревнований Полину Ильину называют легендой кинологического спорта в танцах с собаками. Она - чемпионка Европы и мира. Особенно высоко оценила на этих соревнованиях контакт во всех парах: "Конечно, мы учитывали еще и музыкальное сопровождение, которое подобрал человек для своей пары, и когда попадали в ритм, когда человек ускорялся вместе со своей собакой, это смотрелось очень красиво".

И это как раз тот счастливый случай, когда на соревнованиях просто не бывает побежденных. Выигрывают и получают удовольствие все.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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