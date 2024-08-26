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На ВДНХ прошел ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"

15:04
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Площадкой торжества стал павильон "Армения"

На ВДНХ прошел ежегодный многонациональный праздник "Абрикос". Это день дружбы, веселья и объединения людей.

На этот раз площадкой торжества стал павильон "Армения". Весь день со сцены звучала народная и классическая музыка, выступали танцевальные коллективы.

В программе также были кукольные представления и модный показ. А еще, конечно, не обошлось без дегустации спелых абрикосов, сезон которых подходит к концу. Фрукты привезли спецрейсом из Армении.

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Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос"
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос" на ВДНХ
Ежегодный многонациональный праздник "Абрикос" на ВДНХ
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