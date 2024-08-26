Площадкой торжества стал павильон "Армения"

На ВДНХ прошел ежегодный многонациональный праздник "Абрикос". Это день дружбы, веселья и объединения людей.

На этот раз площадкой торжества стал павильон "Армения". Весь день со сцены звучала народная и классическая музыка, выступали танцевальные коллективы.

В программе также были кукольные представления и модный показ. А еще, конечно, не обошлось без дегустации спелых абрикосов, сезон которых подходит к концу. Фрукты привезли спецрейсом из Армении.

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