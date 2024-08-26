Сильный пожар вспыхнул на Омском НПЗ

Глава региона рассказал о ситуации

На Омском нефтеперерабатывающем заводе сработали средства автоматизированного пожаротушения. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал глава Омской области Виталий Хоценко.

Как написал политик в своем Telegram-канале, ситуация находится под контролем. Пожарная служба оперативно локализует возгорание. По уточненным данным, в результате инцидента пострадали два человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает ТАСС, в 14:45 по местному времени (11:45 мск) подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций отправились по вызову на улицу Губкина в количестве семи единиц техники и 27 человек личного состава.

По предварительным сведениям, огонь охватил площадь не менее тысячи квадратных метров. Тем не менее, работу завода не останавливали — он функционирует в штатном режиме.

До этого местные жители сообщили, что перед возгоранием мощный взрыв прозвучал сразу в нескольких районах Омска, сообщает REGNUM. Официально пока не сообщалась причина происшествия на Омском НПЗ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram