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Сильный пожар вспыхнул на Омском НПЗ

13:38
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Глава региона рассказал о ситуации

На Омском нефтеперерабатывающем заводе сработали средства автоматизированного пожаротушения. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал глава Омской области Виталий Хоценко.

Как написал политик в своем Telegram-канале, ситуация находится под контролем. Пожарная служба оперативно локализует возгорание. По уточненным данным, в результате инцидента пострадали два человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает ТАСС, в 14:45 по местному времени (11:45 мск) подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций отправились по вызову на улицу Губкина в количестве семи единиц техники и 27 человек личного состава.

По предварительным сведениям, огонь охватил площадь не менее тысячи квадратных метров. Тем не менее, работу завода не останавливали — он функционирует в штатном режиме.

До этого местные жители сообщили, что перед возгоранием мощный взрыв прозвучал сразу в нескольких районах Омска, сообщает REGNUM. Официально пока не сообщалась причина происшествия на Омском НПЗ.

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