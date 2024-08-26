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Песков оценил перспективы возвращения к переговорам с Украиной

14:07
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Не все сообщения о контактах правдивы

Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность. Об этом заявил в понедельник, 26 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Медведев заявил, что Россия чуть не угодила в переговорный капкан

Спикер Кремля отметил, что "сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер".

Песков также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин уделяет приоритетное внимание получению данных о ходе спецоперации непосредственно от тех, кто занимается ее ведением на поле боя, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек предупредил, что ожидаемый провал украинской армии во время атаки на Курскую область откроет новые фронты внутри самой Украины. Попытки киевского режима сесть за стол переговоров с "сильной позицией" тщетны, подчеркнул политик.

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время поездки в Китай уверял, что "Украина желает и готова участвовать в диалоге и переговорах с Россией", но они "должны быть разумными и предметными, нацеленными на достижение справедливого и прочного мира".

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