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Железки в лице: артистка Воробей рассказала об операции дочери

13:29
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Юмористка показала кадры

На днях Елена Воробей рассказала о том, что ее единственная дочь София перенесла операцию. Однако что именно случилось с ней, актриса уточнять не стала. Она сделала это только сейчас. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Воробей опубликовала видео рентгеновских снимков наследницы, на которых видны металлические скобы, которыми закреплены обе ее челюсти.

"Остеотомия верхней и нижней челюсти, серединный распил на верхней", - озвучила диагноз дочери Елена. Отметим, что остеотомия осуществляется с целью исправления дефектов зубочелюстной системы путем искусственного раскола деформированной кости с последующей фиксацией в правильном положении.

"Сонечка уже не в больнице, говорить не может, есть может только через шприц и только жидкую пищу", - сообщила Воробей.

Она отметила, что первые трое суток после хирургического вмешательства были самыми ужасными. В какой-то момент София разбудила Елену и письменно сообщила ей, что задыхается. Воробей бросилась в аптеку, чтобы купить сосудосуживающий препарат. К счастью, ей удалось быстро его раздобыть.

"Да, все самые тревожные переживания позади, а впереди у Сони ДОЛГИЙ период реабилитации. И скажу сразу, это была плановая, но жизненно необходимая операция. Перспектива раннего инфаркта пугала, как впрочем и другие последствия, если бы Соня на эту операцию не решилась", - заключила юмористка.

В комментариях многочисленные подписчики осыпали дочь артистки пожеланиями скорейшего выздоровления.

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