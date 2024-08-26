Более 60 мероприятий пройдет на ВДНХ в рамках медиафестиваля

Московский медиафестиваль – это марафон знакомства с современным миром медиа

На площади Промышленности на ВДНХ 31 августа начнется Московский медиафестиваль – марафон знакомства с современным миром медиа. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В течение двух дней с 10:00 до 21:00 пройдет более 60 мероприятий, среди которых разные мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры, рассчитанные на любые интересы, уровни подготовки и возрастные категории. Вход бесплатный. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция мероприятий.

Гостей ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа с участием более чем 150 экспертов и лидеров мнений.

Дискуссионные панели и воркшопы подготовили ведущие участники медиарынка. Площадка медиафестиваля разделена на несколько тематических зон – образовательных и развлекательных.

Руководитель городского департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин напомнил, что Москва – самый креативный город страны.

Свыше миллиона жителей столицы связаны с творческими профессиями, и наиболее востребованные из них относятся именно к медиаотрасли. Ее значение в этом отношении крайне существенно как в деятельности по распространению информации, развитию культуры и творческого потенциала людей, так и в экономике города. Московский медиафестиваль – это первая попытка представить медиаиндустрию во всем ее многообразии (телевидение, радио, пресса, соцсети, книги, кино, музыка, реклама и многие другие направления). Благодаря такому разнообразию можно будет убедиться в доступности медиатехнологий для людей разных возрастов и интересов, показать им возможности, которые открываются для получения информации или развития своего творческого потенциала.

Программа фестиваля построена так, чтобы он был не только развлекательным, но и образовательным мероприятием.

На площадке "Обучение" пройдут мероприятия для специалистов и всех, кто интересуется медиа. Эксперты обсудят наиболее актуальные тенденции развития отрасли, влияние на нее искусственного интеллекта, а также разберут, как изменяются медиаканалы и медиапотребление, спрогнозируют будущее этой области. Представители крупного банка и тематических изданий совместно с практикующими психологами обсудят цифровую безопасность детей. Эксперты образовательной платформы расскажут об эффективных инструментах продвижения в медиапространстве. Пройдет ознакомительный экскурс в индустрию для начинающих специалистов и студентов.

В рамках b2b-программы пройдут профессиональные сессии, посвященные актуальным вопросам отрасли.

Гости поговорят про ценности и ответственность медиа, развитие брендов, тренды видеоконтента, мессенджер Telegram и его влияние на отрасль, про инструменты для привлечения новой аудитории в сферу искусства, эффективные форматы детского контента, пиар в рекламе, HR-коммуникации и повышение привлекательности креативных индустрий, культурный код отечественных брендов, а также про электронные коммерции. Кроме того, выступят представители маркетплейса и оператора наружной рекламы. Они подготовят авторскую сессию "Ретейл-медиа от первого лица". А главной точкой притяжения образовательной программы станет шатер "Герои медиа", где гости смогут встретиться с реальными героями индустрии, перенять их опыт и узнать о закулисье создания любимых форматов контента.

Ранее сообщалось, что Московский международный фестиваль научного кино состоится в столице с 7 по 10 ноября. Зрители увидят 73 картины о космосе, природе, истории. Россия, Сербия, Китай, Уругвай представят свои ленты, среди которых — полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация.

Прогуляться по саду Клода Моне, побывать в марсианском парке или насладиться цветами Густава Климта можно на фестивале исторических садов в музее-заповеднике "Царицино". Там словно оживают всеми любимые произведения искусства, причем вдохновлялись авторы не только живописью.

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