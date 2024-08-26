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Анастасия Ракова рассказала о подготовке школьников Москвы к Всероссийской олимпиаде

13:52
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Занятия в сборных организуют по 24 предметам

В Москве начинается набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Готовить к соревнованиям учеников будут опытные педагоги самых престижных вузов страны, в частности Высшей школы экономики и МГУ имени Ломоносова и даже ученые РАН.

При этом Ракова подчеркнула, что олимпиада это серьезное испытание, причем и чисто психологически, поэтому к подготовке школьников будут привлечены и профессиональные психологи. Она напомнила, что в 2023 году занятия городских сборных посетили 40 тысяч человек.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что абитуриенты подали в столичные колледжи свыше 125 тысяч заявлений. Популярность среднего профессионального образования у московских выпускников растет, подчеркнула она.

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