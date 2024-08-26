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Братья Меладзе могут остаться без жилья

14:14
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Знаменитостям грозят проблемы

После начала СВО Константин Меладзе тихо собрался и покинул Россию. Говорят, на почве проводимой Россией спецоперации композитор даже развелся с женой Верой Брежневой, которая, по слухам, требовала от него публичных заявлений, а он этого так и не сделал.

Что касается его младшего брата Валерия Меладзе, то популярный исполнитель оказался более разговорчивым. Поначалу он записал публичное сообщение, в котором не поддержал СВО, затем объявил, что поставил музыкальную карьеру на паузу, а потом "залег на дно". Говорят, артист мотается по миру и дает частные выступления.

В итоге общественники настроены негативно к братьям и даже призвали их расстаться с элитной недвижимостью, чтобы доказать свою лояльность. В частности, активисты предложили Валерию Меладзе продать виллу в Испании, а вырученные средства перечислить на нужды фронта, передает "Мир новостей".

А Константину Меладзе общественники выдвинули условие, чтобы его вилла в Крыму была преобразована в пансионат для бойцов СВО. К слову, говорят, композитор сдает это жилье. Якобы сутки обойдутся всем желающим в 60 тысяч рублей. А месяц отдыха на вилле стоит и вовсе два миллиона.

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