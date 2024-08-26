Тем не менее, Прага продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь

Принципиальный перелом в боевых действиях на Украине не ожидается. Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Как подчеркнул политик, "мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя", а уж принципиальный перелом и подавно маловероятен.

Тем не менее, Фиала счел, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области России можно считать "определенным символическим изменением", сообщает РБК.

В ВСУ жаловались, что сами не понимают целей нападения на Курскую область. При этом The Telegraph предполагает, что эта атака — попытка главкома украинской армии Александра Сырского реабилитироваться после того, как ВСУ не смогли воспрепятствовать наступлению российских военных в Харьковской области.

Россия в любом случае не оставит эти враждебные действия без ответа, заверили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ обязательно будет дан, причем "здесь речь не идет об отдельном решении".

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