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В России могут заработать четыре новые программы льготной ипотеки

14:57
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Об этом рассказали в Госдуме

В России в ближайшем будущем могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, рассчитанные преимущественно на молодых специалистов.

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Как рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в стране по-прежнему необходимы дополнительные меры поддержки для россиян, стремящихся обзавестись собственным жильем. Однако во избежание перегрева рынка такие меры нужно сделать более упорядоченными и четко регламентированными.

Аксаков допустил, что в осеннюю сессию законотворцы обсудят программы, которые упростят приобретение жилья для граждан, а государству позволят нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах. Например, требуется обеспечить льготные условия для ценных специалистов, проработать вопрос о создании системы льготной ипотеки для молодых кадров.

Депутат также анонсировал продолжение обсуждения региональной ипотеки для территорий, где сегодня наблюдаются сложности с населением.

6 августа в пресс-службе Кремля сообщили, что глава государства Владимир Путин распорядился изучить ситуацию на рынке ипотечного кредитования, чтобы выяснить влияние на нее льготной программы для семей с детьми. Кабмин и Центробанк должны при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы.

Между тем Банк России порекомендовал кредитно-финансовых организациям прощать долги по ипотеке жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было разрушено в результате боевых действий. В особо тяжелых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать.

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