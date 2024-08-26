ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шац* признался в измене Лазаревой*: друзьями остаться не удалось

14:52
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Шоумен дал откровенное интервью

Признанные иноагентами Михаил Шац и Татьяна Лазарева много лет считались одной из самых успешных и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако недавно стало известно, что супруги оформили развод. Кроме того в какой-то момент оба лишились работы в России. В итоге с 2016 года Татьяна Лазарева живет в Испании, а ее экс-супруг Михаил Шац не так давно поселился в Израиле.

В свежем интервью Ирине Шихман, которая также признана иноагентом, шоумен рассказал, что решение о разводе после более 25 лет отношений созрело с обеих сторон.

"Никто не выбирал, каждый, видимо, решил сам, по-своему. Адвокаты подтвердили, что они получили бумаги. Всё. Прошло несколько дней, и Таня решила об этом сказать в публичном пространстве", - объяснил Шац.

Кроме того Михаил признался, что был неверен Татьяне. О разводе Шац даже выпустил стендап, причем, по его словам, это было своего рода терапией, он не хотел сводить счетов с экс-супругой. Шоумен отметил, что с бывшей женой они общаются только по необходимости, остаться друзьями у них не получилось.

"Мое очень большое и искреннее желание — стать друзьями. Людьми, которым можно обратиться друг к другу в любой момент. Сейчас этого нет, к сожалению", - констатировал телеведущий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Актеры Татьяна Лазарева и Михаил Шац*
Актеры Татьяна Лазарева и Михаил Шац*
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.