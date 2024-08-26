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Школы Курской области перевели на дистанционное обучение

15:19
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Пока речь идет о 11 районах

Дистанционный формат обучения ввели в 11 приграничных районах Курской области.
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Это Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский районы, город Льгов, а также города Курск и Курчатов, в чьих школах действуют пункты временного размещения, сообщила ТАСС врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова. Ранее сообщалось о девяти районах.

Еще в шести районах будет задействован смешанный формат. Такое решение принял оперативный штаб.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что все школьники Курской области, которые будут обучаться в дистанционном или очном форматах, обеспечены учебниками.  

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