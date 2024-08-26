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Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

15:26
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Все назначенные цели поражены

Массированный удар высокоточным оружием большой дальности, который утром понедельника, 26 августа, нанесли ВС России по Украине, привел к перебоям в электроснабжении, срыве железнодорожных перевозок вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.
В Ивано-Франковске уничтожен склад ВСУ с F-16

Ведомство уточнило в своем Telegram-канале, что мишенями оказались электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Били также по газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

В дополнение к этому удары пришлись по местам хранения авиационных средств поражения, которые отдали киевскому режиму западные спонсоры, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

В Кремле, комментируя удары российских военных по территории Украины, отмечали, что удары в ходе спецоперации наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам. Что касается реакции на атаку ВСУ на Курскую область, "здесь речь не идет об отдельном решении", подчеркнул Дмитрий Песков.

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что не менее 15 областей Украины пострадали от утренней атаки ВС России. Министр энергетики страны Герман Галущенко рассказал, что сложная ситуация сложилась в энергосистеме страны — властям пришлось ввести экстренные отключения света.

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