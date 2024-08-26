ЭПЦ уже пришлось изменить устав

Давление властей Эстонии заставило Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) убрать из устава все упоминания о Московском патриархате, в канонической юрисдикции которого она находится.

В новой редакции провозглашается самостоятельность ЭПЦ "в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских".

Это произошло после того, как Министерство внутренних дел Эстонии предложило признать Русскую православную церковь террористической организацией, а в Эстонии священников, отказывающихся отречься от связей с Московским патриархатом, стали вызывать на допросы.

Епископ Тартусский Даниил (Леписк) рассказал, что в адрес ЭПЦ часто звучат обвинения в том, что "мы напрямую подчиняемся либо патриарху, либо даже президенту соседнего государства", однако Эстонская церковь подчеркивает, что "такого прямого подчинения у нас нет", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, комментируя ущемление в правах русскоязычного населения Литвы, Латвии и Эстонии, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

На этом фоне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал принятый парламентом Украины закон, позволяющий запретить деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций. Брюссель призвал соблюдать свободу вероисповедания и убеждений, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека и Хартией ЕС об основных правах.

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