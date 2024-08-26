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Эксперт назвал самые полезные продукты для сердца

15:18
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Как поддержать свой "мотор", рассказал кардиолог

Врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова убеждена, что профилактика - лучшее средство от проблем с сердцем. Чтобы не страдать от сердечно-сосудистых заболеваний, следует предпринять не так много шагов, уверен эксперт. В частности, нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, соблюдать психогигиену, быть физически и социально активным и, конечно, правильно питаться.

Специалист подчеркнул, что к последнему вопросу следует подойти сбалансированно: употреблять в пищу овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Кроме того для сосудов сердца необходимы источники клетчатки и антиоксиданты, которые укрепляют стенки и регулируют уровень сахара в крови.

Врач перечислил самые полезные для сердца продукты: это гранаты, бананы, помидоры, тыква, грецкие орехи и овсянка, передает aif.ru.

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