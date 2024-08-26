Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС во вторник

Агентство намерено оценить ситуацию на станции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС во вторник, 27 августа.

Об этом говорится в заявлении гендиректора агентства. Миссия МАГАТЭ намерена дать независимую оценку происходящего на станции.

Гросси призвал не при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность АЭС. Пять принципов безопасности Запорожской АЭС могут быть применимы и к Курской АЭС.

"Ввиду серьезной ситуации я лично возглавлю завтрашнюю миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС в России", - сообщил он (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Москва проинформировала МАГАТЭ о ночной попытке ВСУ ударить по Курской АЭС. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что агентство пришлет своих специалистов и проведет оценку обстановки.

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