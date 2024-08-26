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Опубликован перечень поручений Путина по приграничью

15:31
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Документ размещен на сайте Кремля

Опубликован список поручений Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах, которое состоялось в прошлый четверг. Перечень размещен на сайте Кремля.
Путин провел совещание по обстановке в приграничных регионах. Главное

В частности, президент поручил профинансировать из бюджета подразделения территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей. Кроме того, бюджеты регионов получат средства на компенсацию ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим в ходе контртеррористической операции, а также в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Также глава государства поручил выработать механизмы, которые предусматривают очное обучение эвакуированных детей в образовательных организациях в других регионах, а также рассмотреть вопрос об организации дистанционного обучения.

Еще одно поручение касается обеспечения беззаявительного характера оказания единовременной материальной помощи жителям пострадавших регионов.

Полный список доступен на сайте Кремля.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

В четверг, 22 августа, Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ситуации в приграничных регионах. Первым начал докладывать Денис Мантуров. Он сообщил, что из опасных приграничных регионов России эвакуировано 115 тысяч человек. 

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