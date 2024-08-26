В России может появиться единый набор для первоклассника

В Госдуме выступили с новой инициативой

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая высказала мнение, что необходимо ввести единый набор для первоклассника в России. Она считает, что это поможет снизить финансовую нагрузку на родителей, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям столицы о полезных сервисах, которые пригодятся в новом учебном году. Так, в электронном дневнике можно узнать расписание уроков, оценки, домашние задания и даты контрольных работ. Сервис "Москвенок" создан для того, чтобы не волноваться о том, во сколько ребенок пришел и вышел из школы и что ел в столовой.

Меж тем в преддверии нового учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России относительно школьных предметов. В тройку самых полезных попали: математика (54%), русский язык (47%), история (30%).

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