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МВД: 15 стран подключились к розыску украинского нациста Гуньки

15:57
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Россия добилась его объявления в международный розыск

Из 196 государств — членов Международной организации уголовной полиции (Интерпол) 15 стран подключились к розыску бывшего эсесовца Ярослава Гуньки (он же Хунка, Гунько), организованному по запросу России. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказали в российском Министерстве внутренних дел.
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гуньки

В августе фигурант был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. В ведомстве отметили, что в почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть доводы российской стороны и принять положительное решение о внесении в разыскные учеты организации Ярослава Гуньку.

Россия настаивала на его объявлении в международный розыск как участника военного формирования нацистской Германии, которое преследовало цель массового убийства советских граждан из числа мирного населения, сообщает ТАСС.

В 2023 году престарелый нацист появился в канадском парламенте, где его чествовали как героя войны. Власти Канады уверяли, что не были осведомлены о чудовищном прошлом Гуньки, который в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии СС "Галичина". Только лишь за период с 23 по 28 февраля 1944 года они убили не менее 500 граждан СССР.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал извинения главы правительства Канады Джастина Трюдо позорной попыткой оправдаться перед мировой общественностью и потенциальными избирателями и "придуманной на ходу ложью". Дипломат подчеркнул, что нацист Гунька своих взглядов не скрывал.

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