Число пострадавших при пожаре на омском НПЗ выросло до 7

Возбуждено дело

В результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) госпитализированы семь человек. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. На месте находится региональный министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.

Взрыв и пожар на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске произошли днем 26 августа. Пожарные продолжают тушить возгорание, его площадь составлять тысячу квадратных метров.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме, несмотря на пожар. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram