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Дуров за миллион рублей катал свою подружку на вертолете МЧС Киргизии

16:33
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Полет должен был остаться в тайне, но что-то пошло не так

Пока французские судьи и правоохранители решают судьбу Павла Дурова, российские журналисты узнают все новые подробности о спутнице миллиардера – 24-летней стримерше Юлии Вавиловой. Она прилетела в Париж вместе с основателем Telegram.

Как выяснил канал SHOT, в июне этого года Павел Дуров вместе Юлией Вавиловой в компании друзей отдыхали в Киргизии. Там миллиардер арендовал для себя два вертолета. Причем одной из вертушек был восьмиместный борт киргизских МЧС. Аренда такого стоит 3 тысячи долларов в час. Пара летала три часа, то есть полет с Вавиловой обошелся Дурову в миллион рублей. При этом SHOT называет Вавилову девушкой бизнесмена.

Издание утверждает, что миллиардер очень просил не раскрывать личность одного из туристов, то есть себя. При этом, несмотря на конфиденциальность, аренда и полет были согласованы с МЧС.

Павел Дуров прилетал в Киргизию в конце июня. Миллиардер назвал эту страну "настоящей скрытой жемчужиной Центральной Азии" и отметил, что ему понравились местные жители и природа.

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