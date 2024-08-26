Чиновника Минэнерго задержали за нападение с бутылкой шампанского

Пострадавшему потребовалась помощь

В Москве задержали директора департамента угольной промышленности в Минэнерго Петра Бобылева.

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной 25 августа, передает ТАСС. Чиновнику не понравилось, что курьер на автомобиле превысил скорость во внутридворовой территории и бросил в его сторону бутылку с шампанским. Тара с напитком попала в стекло со стороны водительского сидения и разбила его.

Бобылева доставили в отдел полиции. Разбирательство продолжается. 33-летнему курьеру потребовалась медицинская помощь. По данным telegram-канала SHOT, ему пришлось зашивать ухо.

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