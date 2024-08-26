ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чиновника Минэнерго задержали за нападение с бутылкой шампанского

16:52
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Пострадавшему потребовалась помощь

В Москве задержали директора департамента угольной промышленности в Минэнерго Петра Бобылева.

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной 25 августа, передает ТАСС. Чиновнику не понравилось, что курьер на автомобиле превысил скорость во внутридворовой территории и бросил в его сторону бутылку с шампанским. Тара с напитком попала в стекло со стороны водительского сидения и разбила его.

Бобылева доставили в отдел полиции. Разбирательство продолжается. 33-летнему курьеру потребовалась медицинская помощь.  По данным telegram-канала SHOT, ему пришлось зашивать ухо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Петр Бобылев
Петр Бобылев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.