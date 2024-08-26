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Подорвавшего автомобиль в Москве Серебрякова признали террористом

17:08
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Месяц назад его экстрадировали в Россию

Росфинмониторинг внес Евгения Серебрякова в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
Серебряков рассказал, за сколько согласился заложить бомбу под машину

Утром 24 июля на парковке дома в Молжаниновском районе взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В правоохранительных органах сообщили, что под днищем машины была заложена взрывчатка. Пострадали мужчина и женщина. По данным СМИ, пострадавшим был офицер Минобороны, который, предварительно, служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.

Подозреваемого в подрыве задержали в Турции. Им оказался россиянин Евгений Серебряков 1995 года рождения. 26 июля  его экстрадировали в Россию.

На допросе Серебряков заявил, что собрал бомбу под контролем куратора из Службы безопасности Украины и заложил ее под автомобиль. За ликвидацию российского офицера ему посулили от 10 до 20 тысяч долларов.

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