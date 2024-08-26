Иномарка сбила маму с маленькой дочкой прямо у подъезда (видео)

Водитель легкового автомобиля сбила женщину с маленьким ребенком в подмосковном Орехово-Зуеве.

ДТП произошло во дворе домов на улице Набережная. 49-летняя женщина парковала машину задним ходом. 31-летняя мама стояла с коляской у подъездной двери. В какой-то момент водитель перепутала педали и резко наехала на пешеходов.

Маму и малышку 2024 года рождения госпитализировали с травмами. В ситуации разбираются сотрудники подмосковной Госавтоинспекции.

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