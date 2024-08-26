Спланированная агрессия против мирных жителей: главное об атаке ВСУ на Саратов

Украинские беспилотники целенаправленно запущены по жилому кварталу

В Саратове врачи борются за жизнь женщины, получившей тяжелые ранения после удара украинского беспилотника - пострадавшая в реанимации. Боевики направили дрон прямо на жилой дом. По данным Минобороны, в небе над областью сбиты девять вражеских БПЛА. Из-за атаки беспилотников поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома в поселке Прибрежный.

На кадрах запечатлено то, что коллективный Запад упорно отказывается признавать актами терроризма со стороны нацистского режима. Украинские беспилотники целенаправленно запущены по жилому кварталу Саратова. Перепутать самый высокий небоскреб Поволжья с военным объектом невозможно. Это - спланированная агрессия против мирных жителей. Город был атакован рано утром, когда большинство людей просто спали.

"Так не один хлопок был. Первый хлопок где-то в 06:12. Мы вышли с женой на балкон, и взрыв как раз в 06:20. Никто не ожидал, что это может такое вот. Тем более, утром, сонные все".

В Минобороны сообщили, что в небе над Саратовской областью сбили 9 беспилотников. Несколько зданий повреждены. В этой высотке в областном центре серьезные разрушения на трех этажах. Удар был такой силы, что осколками усыпан весь квартал. Крики о помощи слышались даже сквозь городской шум.

Вот так выглядит одна из поврежденных квартир. 40-летняя собственница - на фото предположительно она - получила множественные осколочные ранения. Ее жилье находится на 28-м этаже, куда пришелся основной удар. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Всего в Саратове пострадали 4 человека. Троим помощь оказали на месте. Специалисты обследуют конструкции дома. Губернатор области распорядился оценить ущерб в максимально сжатые сроки и оказать людям всю необходимую помощь.

"Нужно посмотреть конструкции здания, найдете строителей - окна поменять, фасад нужно тоже делать. Тоже не откладываете. Люди, если не могут разместиться, значит, разместить в гостинице. И посчитайте компенсации, потому что имущество пострадало. Пострадавшие машины тоже будут смотреть", - говорит Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области.

Жители соседнего Энгельса этим утром тоже проснулись от звуков выстрелов и взрывов. Разбудившие людей звуки доносились со стороны микрорайона "Летный городок".

В Энгельсе повреждены многоэтажка и 4 частных дома. Люди не пострадали. И уже к обеду смогли вернуться в свои квартиры. В Саратовской области развернуты оперативные штабы. Экстренные службы работают в усиленном режиме. В регионе запретили масштабные мероприятия и праздничные салюты, которые планировались к предстоящим Дням города в Саратове и ряде муниципалитетов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram