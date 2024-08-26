Макрон отказался считать задержание Дурова политическим

Президент Франции впервые прокомментировал ситуацию

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим решением.

Так прокомментировал задержание миллиардера президент Франции Эммануэль Макрон. Все произошло в рамках продолжающегося судебного расследования.

"Это никоим образом не политическое решение. Решение принимают судьи", - подчеркнул французский лидер.

Франция продолжает чтить свободу слова и общения, инновации и дух предпринимательства, отметил Макрон.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений. Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Дурова.

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