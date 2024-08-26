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Макрон отказался считать задержание Дурова политическим

17:42
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Президент Франции впервые прокомментировал ситуацию

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим решением.
Reuters: Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений

Так прокомментировал задержание миллиардера президент Франции Эммануэль Макрон. Все произошло в рамках продолжающегося судебного расследования.

"Это никоим образом не политическое решение. Решение принимают судьи", - подчеркнул французский лидер.

Франция продолжает чтить свободу слова и общения, инновации и дух предпринимательства, отметил Макрон.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений. Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Дурова.

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