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Reuters: Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений

17:35
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Миллиардер все еще находится по стражей

Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать в связи с киберпреступностью и финансовыми преступлениями в Telegram. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Миллиардер все еще находится по стражей. В отношении него ведется расследование.

Чуть ранее задержание Павла Дурова прокомментировал Эммануэль Макрон. По его словам, преследование основателя Telegram не является политическим, а произошло в рамках "продолжающегося судебного расследования".

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