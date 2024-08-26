Власти одобрили переименование древнейшего российского города

Это внесет ясность и справедливость
Правительство поддержало законопроект о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий.
Документ подписал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
"Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости", - написал в своем telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Кроме того, переименование Ростова в Ростов Великий внесет ясность в почтовую и транспортную логистику, а также юридически закрепит общепринятое название древнейшего российского города.
Ранее в Ростове провели опрос среди населения, инициативу переименовать город поддержали 58% горожан старше 14 лет (13 854 человека).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram