Власти одобрили переименование древнейшего российского города

Это внесет ясность и справедливость

Правительство поддержало законопроект о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий.

Документ подписал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости", - написал в своем telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Кроме того, переименование Ростова в Ростов Великий внесет ясность в почтовую и транспортную логистику, а также юридически закрепит общепринятое название древнейшего российского города.

Ранее в Ростове провели опрос среди населения, инициативу переименовать город поддержали 58% горожан старше 14 лет (13 854 человека).

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