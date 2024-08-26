Продолжается приём заявок на конкурс "Росмолодёжь. Гранты 2 сезон"

Подать заявку можно до 12 сентября

С 12 августа по 12 сентября 2024 года проходит прием заявок на конкурс "Росмолодежь. Гранты 2 сезон", в рамках которого участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 1 млн рублей.

Принять участие в конкурсе может молодежь Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.

Прием заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему "Молодежь России".

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