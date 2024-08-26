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Площадь пожара под Феодосией достигла 150 гектаров

19:18
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Тушение осложняет порывистый ветер

 

Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла до 150 га.

Утром пожар бушевал на площади 75 га, в воскресенье – 45 га, напомнили спасатели. Тушение осложняет порывистый ветер до 13 метров в секунду, сообщили в понедельник в МЧС России. По прогнозам синоптиков, ветреная погода сохранится до 28 августа.

Пожарным удалось не допустить перехода огня на село Южное. С огнем ведут борьбу 470 пожарных и более 100 единиц техники.

На выходных началась эвакуация людей из СНТ "Рассвет" и "Волна". Пока очаг возгорания находится в природном заказнике Тепе-Оба. На отдельных участках пожар перешел в верховой.

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